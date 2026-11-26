Интензивни и значителни по количество валежи ще има през почивните дни. Причината - средиземноморски циклон.

След относителното затопляне, предстои рязко застудяване, при което дъждът ще премине в сняг, още в събота в Северна България, а в неделя – в почти цялата страна.

Тази нощ валежи от дъжд, ще има в Западна България, а сутринта ще завали и в Централна.

Минималните температури ще бъдат между 0° и 9°, в София- около 2°, по Черноморието - между 3° и 9°.

В Южна и Източна България ще духа слаб до умерен южен вятър.

Валежи ще има и през деня, по-интензивни и значителни в следобедните часове и през нощта срещу събота, в Южна България.

Максималните температури ще бъдат от 5°-6° в Северозападна България до 15°-16° в Югоизточна, в София - около 8°. Ще продължи да духа слаб до умерен южен вятър, който в следобедните часове ще се ориентира от север, първо в североизточните райони и ще започне да се усилва.

Валежи ще има и в планините, като границата между дъжд и сняг ще е на около 1900 метра. Ще бъде облачно с умерен, на места и силен югозападен вятър.

И към времето в Европа. Слаби превалявания от дъжд ще има на Пиринеите и на Британските острови.

Дъжд ще вали и на Апенините, като на много места валежите ще бъдат значителни, придружени от гръмотевична дейност.

Дъжд ще вали и на Балканите, в много райони интензивно. В северозападните части от полуострова, температурите ще се понижават и валежите ще са от сняг.

У нас, в събота, на много места в страната, валежите ще се усилят - ще са временно интензивни и значителни по количество. Със силен вятър от североизток ще нахлува студен въздух и дъждът в Северна България и високите полета дъждът ще премине в сняг. Ще се образува снежна покривка.

В неделя застудяването ще продължи и дъждът в почти цялата страна ще премине в сняг. Валежите ще отслабнат и до вечерта почти навсякъде ще спрат. Ще се задържи ветровито, с температури близки до нулата.

През първите дни от следващата седмица ще преобладава слънчево време, на места с мъгли. Минималните температури ще се понижат съществено и в отделни котловини ще бъдат около и под минус 10°.