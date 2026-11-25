Още по-студено, в сравнение с вчера, беше тази сутрин. Минималните температури в почти цялата страна, с изключение на Черноморието, са отрицателни. След планините и Драгоман, най-студено беше в София – минус 7°.

За разлика от минималните, максималните температури днес ще бъдат малко по-високи от вчера, в интервала от 6° до 11°. В следобедните часове в източните райони ще остане слънчево, но започналото от запад увеличение на облачността ще продължи и през нощта ще обхване цялата страна. Сутринта в Западна България ще завали дъжд и ще има условия за поледици.

Утре ще бъде по-топло, в сравнение с днес, с минимални температури между минус 1° и 4°, в София – около минус 1°, по Черноморието – от 3° във Варна, до 9° – на нос Калиакра и максимални – между 3° и 13°. Ще бъде облачно, с валежи в западните и крайните северни райони от страната. Опасността от поледици ще остане и през деня в Северозападна България. В Източна ще духа умерен, южен, а в Дунавската равнина – северозападен вятър.

В планините отново ще бъде много ветровито със силен и бурен югозападен вятър. Ще бъде облачно и с валежи. Температурите и там ще се повишават и сняг ще вали над 2000 метра.

С валежи ще бъде и в петък, а затоплянето ще продължи. В събота със силен вятър ще нахлува студен въздух. Ще има значителни валежи от дъжд, които в Северна България и на места в Западна ще преминат в сняг и ще се образува снежна покривка. В неделя застудяването ще продължи и дъждът и в по-голямата част от Южна България ще премине в сняг, но след обяд валежите почти навсякъде ще спрат.

В понеделник вятърът ще отслабне, а облачността ще намалее и минималните температури съществено ще се понижат. Сняг ще превалява само в крайните югоизточни райони.