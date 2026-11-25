Повече от сто деца на възраст 13 и 14 години ще се включат във второто издание на боксовия турнир "Купа Левски". Надпреварата ще се проведе в столичната зала "София" от 27 до 29 ноември, а официалното ѝ откриване ще бъде в петък от 15:00 часа.

На пресконференция в Националния пресклуб на БТА в столицата организаторите съобщиха, че през тази година турнирът за пръв път е с международно участие, като в него ще се включат състезатели от Гърция и Косово, а потвърждение се очаква и от боксьори от Хърватия, Сърбия и Република Северна Македония.

"Радостен съм от това, което се прави. Преди година с президента на клуба Виктор Недялков обещахме, че турнирът ще стане традиционен и международен. Това вече е факт. Чрез такива събития децата не са на улицата, а са в залата. Това е нашата цел. Мястото на децата е в залата - да се трудят и да изграждат навици, които са дефицит в днешно време", каза президентът на Българската федерация по бокс Красимир Инински.

"Купа Левски" се организира за втора поредна година в памет на незабравимия човек и треньор Юрий Славчев. Тази година се сбъдна още една наша мечта турнирът да бъде международен. Това ще даде поле за изява на нашите боксьори, които ще могат да вдигнат своето ниво и да премерят сили с шампиони от други държави. Апелирам към всички родители, независимо дали са фенове на бокса, или не, да докарат децата си в зала "София" и ако можем, да запалим искрата в тях да спортуват и да бъдат в залите, а не на улиците и пред телефоните. Да израснат достойни хора, здрави и да бъдат шампиони. Не всеки може да бъде шампион на ринга, но всеки може да бъде шампион в живота", допълни треньорът в Боксов клуб Левски Владислав Георгиев.

Той каза, че отборът на Левски ще бъде представен от седем състезатели в предстоящия турнир.

"За нас е чест и удоволствие, че за поредна година организираме този турнир. Мисията ни е да привлечем повече дечица в залата, да тренират и да не проявяват агресия на улицата", каза звездата на боксов клуб Левски и професионалния бокс в България Борислав Велев - Рой.

По-рано през годината децата, които тренират в Боксов клуб Левски, имаха възможност да се срещнат и с легендата Владимир Кличко. Бившият световен шампион в тежка категория при професионалистите и бивш олимпийски шампион посети залата на "Герена" и даде напътствия на младите състезатели.

"Това беше едно вълшебство за всички деца. Имаше страхотни усмивки и страхотни емоции. Всички деца си взеха автографи. Кличко направи една страхотна реч пред децата и просто беше великолепно. Децата бяха много въодушевени и се мотивираха да тренират още повече. Все пак в залата беше световен шампион при професионалистите и олимпийски шампион", разказа Владислав Георгиев.

"Това беше една магия. Кличко отиде в клуба, в който аз самият съм израснал. Аз знам как съм се запалил. Личният пример е най-важното нещо, което трябва да покажеш на младото поколение - да видят децата през какво си минал, за да станеш този, който си в момента. Кличко направи точно това - запали искрата в децата и ги накара да мечтаят един ден и те да бъдат като него. Той им обясни, че това се получава с много лишения, с много дисциплина и много труд. Това е и нашата задача - да вкараме децата в залата, да ги научим на навици и как се устоява в живота, като отстояват в себе си, как да губят с достойнство и как да се изправят, когато са паднали", добави Красимир Инински.

Турнирът се организира под знака на инициативата на Боксов клуб Левски и Българската федерация по бокс - "Не" на агресията и насилието на улицата".



