Отстраняването на Благомир Коцев от кметския пост във Варна продължава да фокусира вниманието както на местната власт, така и на политическите сили в парламента. Как решението на Общинската избирателна комисия ще се отрази на управлението на морската столица?

Павел Попов, депутат от ДБ: „Благомир Коцев не се подчинява лесно на групировките, които действат във Варна. Отказва да бъде гумен печат и да осигурява бърза писта за техните проекти.“

Александър Андреев, юрист: „Ако правомощията бяха прекратени по-рано и имаше произнасяне, което да потвърди решението на ОИК, щеше да е възможно да бъдат проведени частични избори в община Варна и избраният кмет да встъпи в длъжност. Това изчакване доведе до невъзможност за избор на нов кмет и съответно до назначаването на такъв, който би могъл да прокарва нечии интереси.“

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