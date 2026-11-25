САЩ се готвят да наложат нови мита на няколко държави – това съобщават медии, като се позовават на източници от Вашингтон.

Новите налози ще засегнат най-малко 14 държави, включително някои от най-големите търговски партньори на САЩ, включително Китай, ЕС и Япония. Само преди дни в Шънджън Доналд Тръмп обяви, че Вашингтон и Пекин имат добри търговски отношения и че различията по въпроса за митата са изгладени.

САЩ и Китай имат временно търговско споразумение, което изтича на 10 януари, а днес от китайска страна удължиха срока, в който няма да въвеждат забрана за износ на редки метали и минерали.