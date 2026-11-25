Депутатите ще разгледат на първо четене проектите на бюджети на Здравната каса и на Държавното обществено осигуряване за 2027 г. Основните критики към двата законопроекта както от страна на експертите, така и на опозицията са свързани с липсата на реформи и недофинансиране.

Общият размер на бюджета на Здравната каса е 5,68 млрд. евро, което е с 8,1% повече в сравнение с миналата година. Най-голямата част от средствата – над 2,5 млрд. евро, са предвидени за болнична помощ, а над 1,4 млрд. евро – за лекарства. Следват разходите за специализирана извънболнична медицинска помощ и за общопрактикуващите лекари.

Въпреки че са предвидени допълнителни 81 млн. евро за профилактика и изследвания, според критиците тези дейности продължават да бъдат недостатъчно застъпени.

Новият бюджет на общественото осигуряване е в размер на 16,53 млрд. евро. Разходите за пенсии са 14,67 млрд. евро. В бюджета е заложено увеличение на пенсиите по швейцарското правило от юли, като се очаква то да бъде между 7 и 8%.

Увеличава се минималната пенсия до 374, 62 евро, както и таванът на пенсиите до 1874 евро. Минималният осигурителен праг се вдига до 660 евро, а максималният до 2400 евро.

Очаква се въпреки критиките, бюджетите да бъдат приети на първо четене. Повечето партии още отсега са дали заявка, че ще направят предложения между двете четения на законопроектите.