Финансовото министерство излезе с позиция, след като Еврокомисията препоръча на България да бъде наложена глоба за неизпълнение на препоръките по процедурата за бюджетен свръхдефицит за 2026 година.

"Днешната оценка на Европейската комисия (ЕК) в рамките на Есенния пакет по Европейския семестър, която отчита значително несъответствие с препоръчаната траектория на нетните разходи за 2026 г. и риск от санкционни мерки за неизпълнение на препоръката на Съвета от 10 юли 2026 г., е пряк резултат от натрупаните системни проблеми и политическата криза през последните години, за които споделена отговорност носят всички политически сили", посочват от МФ.

От институцията, посочват че "истината за причините, довели страната до тази ситуация, не може да бъде подмината с мълчание".

"Манипулациите и изкривената изходна база: В основата на настоящите фискални дисбаланси стоят управленските практики, подробно описани в одита на Сметната палата, както и изкуствено коригираният дефицит за 2025 г., който беше потвърден от Евростат. Тези действия заложиха тежки структурни изкривявания в публичните финанси още преди сформирането на настоящото управление."

Според МФ сред причините, довели до това решение на ЕК, са и политическата блокада и закъснелият бюджет.

"Продължителната вътрешнополитическа нестабилност през последната година и честите смени на управлението възпрепятстваха навременното приемане на държавния бюджет. Устойчиво парламентарно мнозинство беше формирано едва през май 2026 г., а до приемането на редовния бюджет на 24 юли – едва преди пет месеца – страната работеше при временен удължителен закон. Този крайно ограничен срок обективно не позволи необходимата фискална корекция да бъде осъществена в пълен размер в рамките на 2026 година."

Въпреки тежкото наследство, правителството предприе решителни действия за оздравяване на публичните финанси, подчертават от ведомството. С предложения бюджет за 2027 г. стартира ясна програма за постепенна фискална консолидация, с която дефицитът на сектор „Държавно управление“ ще намалее от около 5,0% от БВП през 2026 г. до 4,2% през 2027 г., прогнозират от финансовото министерство.

Според институцията добрата прогноза на ЕК за следващата година е категорично доказателство, че курсът е правилен.