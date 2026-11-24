Четирима са лекарите, задържани вчера при полицейската акция срещу фалшиви ТЕЛК решения на територията на София и Северозападна България. На този етап разследването разкрива мрежа от шестима посредници, които са били в доверителни отношения с медиците. Тепърва ще се изяснява дали става въпрос за организирана престъпна група, а вътрешният министър Иван Демерджиев заяви, че полицейските операции ще продължат, докато не се пресекат ТЕЛК злоупотребите. И призова прокуратурата да оказва по-активно съдействие за осветляването на търговията с измислени диагнози.

Преди седем месеца служители на здравната инспекция в Разград попадат на странен детайл, докато разглеждат медицинските документи на кандидат инвалиди. Всички са от едно и също село и с еднакво заболяване. Страдат от разширени вени. Тревожна диагноза, която добре познават, защото именно с нея 270 души от съседния град Цар Калоян години наред са източвали държавния бюджет с фиктивна инвалидност. Веднага подали сигнал в Икономическа полиция.

Тихомир Тодоров – окръжен прокурор на Разград: "Направило им впечатление, че има идентични заболявания при хора, които не изглеждат кой знае колко отрудени."

Този път обаче в схемата не са замесени лекари от Разград, а от София. Мъж от село до Исперих, който също е задържан при полицейската акция вчера, пръв се сдобил с фалшивата диагноза, похвалил се на свои познати и се преквалифицирал в посредник между мнимите инвалиди и лекарите, които търгували със здраве. Все още не е ясно кой колко пари е прибирал по веригата.

Тихомир Тодоров – окръжен прокурор на Разград: "Т.е. посредника, когато представи желание с необходимия мотив, именно тогава лекарят изготвя документа с невярно съдържание, където описва заболяване, което не е като медицинска находка по отношение на бъдещия пенсионер."

Не е изключено при разследването да бъдат уличени и други лекари. Ако се докаже, че са действали като организирана престъпна група , законът предвижда от 3 до 10 години затвор. Вътрешният министър Иван Демерджиев призова прокуратурата да съдейства по-активно на държавата при осветляването на търговията с измислени диагнози.

Иван Демерджиев – министър на вътрешните работи: "Апелирам тези, на които са ясни нещата и схемите да се събудят и да започнат да подпомагат държавата. Трябва да им е ясно, че по силата на закона, ако знаят за такива схеми, трябваше да се ги разбили отдавна. Имат всички инструменти за това."

снимки: БНТ, БГНЕС

И докато едни си купуват увреждане, други като Деян Господинов от Русе всеки ден живеят с него. Затова се чувства ощетен от разкритите схеми.

Деян Господинов: "Чак не мога да повярвам, че може да има хора, а които ще се правят на по-болни отколкото са, само и само да вземат едни пари. Най-обидното е, че някои хора в нашето общество смятат колко много дава държавата на хората с увреждания. Дай по какъвто и да е начин да са доберем до тях."

85 % от хората с увреждания у нас получават до 400 евро месечно. Подкрепа, която едни си купуват, а на други макар и недостатъчна – се полага.