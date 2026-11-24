Разследването за издаване на документи с невярно съдържание, използвани за получаване на инвалидни пенсии, е започнало в Разград през май. В схемата са били използвани медицински документи, издавани основно в здравни заведения в София и Северозападна България. На този етап в разследването са в полезрението на прокуратурата четирима лекари. Това съобщи окръжният прокурор на Разград Тихомир Тодоров в „Денят започва“.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор - Разград: „Първо, в Разград неистински документи и документи с невярно съдържание не са издавани. Този път разградските лекари са извън тази схема. Делото е образувано в Разград през май, защото тук голяма част от тези мними пенсионери по болест са представили документи пред служителите на здравната инспекция. Направило им впечатление, че има идентични заболявания при хора, които не изглеждат кой знае колко отрудени.“

По думите му медицинските документи, използвани в схемата, са издавани основно в здравни заведения в София и Северозападна България.

„Това, че делото е образувано през май, не означава, че тогава е започнала престъпната дейност. Тя е започнала значително преди това. Тепърва ще установим инкриминирания период на тези порочни явления“, заяви той.

В Разград има задържан посредник, който живее в областта. Задържани посредници има и в София, като според прокуратурата те са били в доверителни отношения с лекарите, за които се проверява участието им в схемата.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор - Разград: „Лекарите са четирима към този момент, защото в някои медии се експонират цифри от 9, 14 и така нататък. Това не означава, че няма да достигнем до повече лекари, но именно на този етап потенциална принуда е имало по отношение на четирима лекари. Разбирайте, при търсване на връзки и посредници.“

Сигналът за схемата е подаден след работа на полицията и паралелно с информация, предоставена от Регионалната здравна инспекция. Тодоров уточни, че основните материали по делото са били прехвърлени от София към Разград, тъй като там е образувано основното производство.

„Цяла нощ материалите от делото са пътували от София към Разград, защото основното дело е в Разград. Уважаемият районен прокурор ще представи цялостното дело в съда за санкция, тъй като претърсванията бяха извършени в условията на неотложност“, каза Тодоров.

Очаква се материалите да бъдат представени и на Софийската градска прокуратура, тъй като наблюдаващият прокурор е преценил, че става въпрос за престъпление, извършено от организирана престъпна група, което е в компетентността на по-висшата прокуратура. Схемата е свързана с изготвяне на медицински документи с невярно съдържание, в които се описват заболявания, несъответстващи на реалното медицинско състояние на лицата. След това документите се използват при процедури за определяне на инвалидност.

Тихомир Тодоров, окръжен прокурор - Разград: „Това е така наречената умишлена грешка. Посредникът представя желаещия с необходимия мотив, след което лекарят изготвя документ с невярно съдържание, в който описва заболяване, което не е установено като медицинска находка при съответния човек. Целта е документите да бъдат използвани пред комисиите. На практика там човешкият фактор е изключен – желаещият не се явява, работи се по документи, като заболяванията са посочени приблизително към съответния процент инвалидизация.“

По отношение на финансовите щети за държавния бюджет Тихомир Тодоров заяви, че към момента няма конкретна оценка по разследването. Той припомни публично заявена оценка на министъра на вътрешните работи за щети над 1 милиард, но уточни, че прокуратурата все още няма собствена изчислена сума по делото. Разследването продължава, като предстои да бъдат изяснени периодът на извършване на престъпленията, броят на участниците и размерът на нанесените щети.

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