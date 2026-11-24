Рекордни жеги в Андите притесняват местните учени. Планинската верига в Южна Америка е дом на редица ледници, които се оказват застрашени.

Ла Пас, Боливия е най-високо разположената столица в света с надморска височина около 3600 метра. Макар градът да се намира в тропическия пояс, климатът там обикновено е хладен и планински. Пред последните дни обаче средните температури надхвърлиха 26 градуса. Местните хора носеха чадъри, за да се предпазват от слънцето, а жегите почти достигнаха своя исторически пик от 27 градуса.

Хулио Алварес, жител на Ел Алто: "Слънцето е много силно напоследък. Тук в Ел Алто има голяма суша, това е проблем за всички нас. Затова и излизаме с чадъри. Ултравиолетовите лъчи са вредни и причиняват рак на кожата."

Учени предупреждават за голяма опасност от разтопяване на ледниците в Андите. През 2009-та година напълно изчезва ледникът Чакалтая, който е възникнал преди 18 хиляди години. А заедно с него завинаги е затворен и най-високият ски-курорт с лифт в света.

Луис Блакут, физик: "Това е сериозно предупреждение за ледниците. Процесът вече се развива. Чакалтая е тъжен пример за това как ледник може да изчезне за кратко време, точно пред очите ни. И не е единственият. С глобалното затопляне нашите ледници на практика вече са осъдени. Обречени са да изчезнат и то в най-кратки срокове."

Измененията в климата застрашават традиционния начин на живот на жителите по високите части на Боливия.

Луис Блакут, физик: "Боливия винаги е имала един характерен климат. Свикнали сме му. Не сме подготвени за това откъм инфраструктура или градоустройство. Същото се отнася до дрехите и обичаите ни. Това ще промени начина ни на живот и ще трябва да се адаптираме по-бързо, отколкото мислим."

В по-ниските части на страната властите дори издадоха оранжев код за жеги между 36 и 41 градуса. Отдръпването на ледената покривка в световен план е сред най-катастрофалните последици от покачването на температурите. Топене на ледник беше и причината за трагичните наводнения в Непал от края на лятото, които взеха най-малко 1500 жертви и хиляди други са в неизвестност.