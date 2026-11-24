Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби на страната разполагат с информация, че руските сили подготвят нови масирани удари.

Зеленски коментира, че Киев е готов да проведе нов кръг преговори с Европа, Съединените щати и Русия „буквално утре". Партньорите на Украйна се надяват да организират среща преди Коледа, но първо трябва да се споразумеят по дневния ред. Поне 11 души са ранени при атака срещу Запорожие през нощта. Руските военни съобщиха, че са ударили контролни центрове за дронове, терминали „Старлинк" и други военни обекти и в района на Суми. Руски дрон е навлязъл за кратко в полското въздушно пространство по време на атаките. Очаква се унгарският премиер Петер Мадяр да пристигне днес в Украйна с цел подобряване на отношенията след ерата „Орбан". Това ще бъде първото посещение на унгарски министър-председател от 15 години насам.