Унгарският премиер пристига на посещение в Киев
Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че разузнавателните служби на страната разполагат с информация, че руските сили подготвят нови масирани удари.
Зеленски коментира, че Киев е готов да проведе нов кръг преговори с Европа, Съединените щати и Русия „буквално утре". Партньорите на Украйна се надяват да организират среща преди Коледа, но първо трябва да се споразумеят по дневния ред. Поне 11 души са ранени при атака срещу Запорожие през нощта. Руските военни съобщиха, че са ударили контролни центрове за дронове, терминали „Старлинк" и други военни обекти и в района на Суми. Руски дрон е навлязъл за кратко в полското въздушно пространство по време на атаките. Очаква се унгарският премиер Петер Мадяр да пристигне днес в Украйна с цел подобряване на отношенията след ерата „Орбан". Това ще бъде първото посещение на унгарски министър-председател от 15 години насам.
Володимир Зеленски, президент на Украйна: „Нашите разузнавателни служби разполагат с информация, че руснаците подготвят нови удари. Моля ви, настоятелно ви призовавам да реагирате на сигналите за ракетна опасност и да се грижите за себе си. Важно е тези предупреждения да бъдат взети под внимание и в Съединените щати, и в другите държави, от които зависи доставката на противоракетни системи за защита на нашите градове и инфраструктура. Всяка ракета „Пейтриът", с която разполагаме, е поражение за Русия, поражение за нейното презрение към дипломацията и към живота. Войната продължава само защото Русия вярва, че може да продължава да убива и да унищожава. Тя трябва да бъде спряна.“