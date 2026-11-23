Проверени са всички бази и снегопочистващата техника в София за новия сезон. Ще се следи с GPS система дали се почистват реално пътищата. При неизпълнение на задачите фирмите ще бъдат глобявани. В новите договори глобите са завишени – например за непочистване на спирка глобата вече е 1500 евро, непочистен сняг около дърво достига 700 евро.

Николай Неделков, заместник-кметът по екология: "Създадени са 50 броя стоянки в града, така че при интензивни снеговалежи камионите да бъдат на разположение и дейностите да започнат по-бързо."

д-р Павлин Коджахристов, директор на Столичния инспекторат: "Проверихме повече от 400 автомобила, специализирана техника от тях 180 са снегорини, има подготвени над 23 хил. тона специализирани смеси за допълнително посипване на замръзнали и заледени места, над 5 т пясък специално за парк "Витоша".

снимки: БТА