Американският посланик в НАТО пред БНТ: Наясно сме, че атаките срещу кораби в Черно море идват от Русия
Как да бъде засилена защитата по Източния фланг на НАТО. Това са обсъдили в София постоянният представител на САЩ в Алианса Матю Уитакър и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Според Уитакър, Черно море е нагледен пример за нарастващите заплахи пред държавите от НАТО, а последствията от войната в Украйна се усещат все по-силно извън непосредствената зона на бойните действия.
В интервю пред Бойко Василев американският дипломат постави акцент върху повишаване отбранителните способностите на България и задълбочаване на интеграцията в НАТО.
БНТ: Господин посланик, дронове удариха кораби съвсем близо до българското Черноморие, а отломки продължават да изплуват по бреговете ни. Какво могат да направят за това САЩ и НАТО?
Матю Уитакър, постоянният представител на САЩ в НАТО: "Първо, ситуацията е много сериозна. Черно море е близо до конфликта между Русия и Украйна. Затова първото е да го разрешим, да сложим край на тази война веднъж и завинаги. Влагаме много време и усилия. Двете страни все още не стигат до споразумение, но ние няма да се откажем. И се радвам, че президентът Тръмп остава ангажиран. Второ на въпроса ви – НАТО може да помогне със ситуационната осведоменост в региона и с координиране на способностите за противодействие, включително разузнаване, наблюдение и рекогносцировка. Ще помогнем също на България бързо да стане по-силна в някои от тези области. Една силна България, която може да се защити сама. Това е ключово в дългосрочен план. Съединените щати са голям съюзник и приятел и вече работим с България по това как да я подкрепим в отговора на заплахата. Но първо трябва да разберем кой носи отговорност. Наясно сме от всичко, че тези атаки се извършват от Русия и трябва да се уверим, че там разбират, че това е недопустимо. На руската страна се изпращат послания. Ударите по търговски кораби са недопустими, независимо дали са във вашата изключителна икономическа зона или в териториалните ви води. Нашите общества трябва да осъзнаят момент. Обхватът на войната се разширява, стигна и до Черно море. Затова черноморските ни съюзници – Румъния, България и Турция трябва да работят заедно и да обединят способностите си, за да се справят. Първото е да се сложи край на войната, а до тогава трябва да направим всичко, което изброих, за да сме по-силни и способни в Черно море."