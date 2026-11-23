Как да бъде засилена защитата по Източния фланг на НАТО. Това са обсъдили в София постоянният представител на САЩ в Алианса Матю Уитакър и министърът на отбраната Димитър Стоянов. Според Уитакър, Черно море е нагледен пример за нарастващите заплахи пред държавите от НАТО, а последствията от войната в Украйна се усещат все по-силно извън непосредствената зона на бойните действия.

В интервю пред Бойко Василев американският дипломат постави акцент върху повишаване отбранителните способностите на България и задълбочаване на интеграцията в НАТО.

БНТ: Господин посланик, дронове удариха кораби съвсем близо до българското Черноморие, а отломки продължават да изплуват по бреговете ни. Какво могат да направят за това САЩ и НАТО?