Системата за ранно предупреждение BG-ALERT беше активирана в Сливен и региона заради силните пориви на вятъра, които достигат над 100 километра в час.

По данни на областния управител Михаил Кашеров към момента няма сигнали за населени места и квартали без електрозахранване, за паднали дървета или за други материални щети.

Властите призовават гражданите да не излизат навън без неотложна причина и да не паркират автомобилите си в близост до опасни дървета.

Последният случай на ураганен вятър в Сливен беше в средата на октомври, когато счупен клон в центъра на града рани тежко 35-годишен мъж.