Срути се част от скеле на блок в Ямбол, който се санира. Жилищната сграда, позната като блок "Гигант", е на ул. "Търговска" 62, в оживена централна част на града, в близост до кръговото кръстовище при пазара на старата автогара.

Полицейски служители пренасочват преминаването на превозните средства по обходни улици. Движението в района ще остане затворено до обезопасяване на участъка, съобщи говорителят на полицията в Ямбол Татяна Павлова.

От Дирекция "Инспекция по труда" в Ямбол са се самосезирали и започват проверка на фирмата изпълнител на строителните дейности.