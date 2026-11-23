Шофьор, причинил смъртта на 62-годишна жена при катастрофа на автомагистрала "Тракия", е обвинен в умишлено причиняване на смърт. Разследването е установило, че мъжът е управлявал автомобила си с 251 км/ч при разрешени 140 км/ч.

Тежкият инцидент е станал на 9 ноември в участъка между Карнобат и Бургас. Двата автомобила са се движили в една посока, когато шофьорът, управлявал с изключително висока скорост, застигнал и блъснал колата на жената. В резултат на удара 62-годишната водачка е загинала.

Мъжът е задържан за срок до 72 часа с постановление на Окръжната прокуратура в Бургас. Предстои да му бъде отнета шофьорската книжка, а държавното обвинение ще поиска от съда да му наложи постоянна мярка "задържане под стража".