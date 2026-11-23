Ефективна едночасова щафетна стачка ще се проведе тази седмица в ключови държавни администрации. Организатор е Синдикатът на административните служители ”Подкрепа“, а настояването е заплатите на служителите да бъдат увеличени с 350 евро от началото на следващата година, като се възстанови и добавката за ”клас прослужено време”.



Първи днес спират работа между 10 часа и 11 часа синдикалните членове в Агенцията за социално подпомагане и всички нейни териториални дирекции в страната. До края на седмицата и в началото на следващата ще стачкуват и в други ключови държавни институции.

54 милиона евро допълнително в бюджета за следващата година са необходими за да се удовлетвори искането на синдикатите за ръст на заплатите.