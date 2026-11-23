Днес Светия Синов се събира, за да избере наместник на Ловчанската епархия след смъртта на митрополит Гавриил.

Наместникът трябва да организира процедурата за избор на нов митрополит. Според процедурата първоначално ще бъде определен списък с кандидати. След това ще се проведе гласуване oт свещениците и миряните в епархията, които ще изберат двама кандидати, а окончателното решение ще бъде взето от Светия Синод.

Процедурата продължава около 3 месеца. Днес тленните останки на митрополит Гаврил ще бъдат положени за поклонение в Ловеч, а погребението се очаква да се състои утре.

Митрополит Гавраиил почина на 76 години вчера след кратко боледуване, като в началото на ноември той беше приет във Военномедицинската академия в София.

Със заповед на кмета на Ловеч Страцимир Петков е обявен тридневен траур.