Православната ни църква опустя - отиде си един от най-разпознаваемите и обичани висши духовници у нас! Почина митрополит Гавриил - главата на Ловчанската епархия. Рано тази сутрин на 76-годишна възраст почина ловчанският митрополит Гавриил. Той се лекуваше във Военно-медицинската академия от остър панкреатит. Митрополит Гавриил беше един от най-изявените членове на Св. Синод, на два пъти кандидат за патриарх и радетел за въвеждането на предмета „Религия" в училище.

Житейският път на дядо Гавриил започва в София - роден е през 1950 година под името Цветан Динев. Започва да учи архитектура, но се запознава с епископ Патений Левкийски, който му оказва силно влияние. Премества се да живее в Клисурския манастир край Банкя, където монахиня Мария му става духовна наставница.

ловчански митрополит Гавриил: „Евангелието е вечно и то е един неизчерпаем източник на мъдрост и на отговори на най-различни въпроси, които човек в живота иска да си отговори. Аз самият някога, когато влизах в църковност, евангелието ми беше изключително полезно, много пъти там намирах отговор на неща, които ме вълнуваха, които не знаех.“

Ръкоположен е за монах през 1979 година. 7 години по-късно става предстоятел на българската църква в Москва. След завръщането си е ръкоположен последователно за Макариополски епископ и Ловчански митрополит. В Синода дълги години оглавява Културно-просветния отдел, като отделя много време и сили за въвеждането на предмета „Религия" като основен в българското училище.

ловчански митрополит Гавриил: „Нека децата да знаят това величие, тая красота. И мнозина от тях ще се пленят, ще поискат да бъдат такива добри и чисти хора. Но това насила не става. Но ако те не го знаят, това е много трудно. А пък на децата трябва да им помогнем докато са чисти.“

Религиозното възпитание на децата е сред акцентите в работата му като митрополит. Затова и по негова идея в Ловеч е създадено и първото православно училище.

ловчански митрополит Гавриил: „Жалко, че сегашните родители не са изучавали много от тях християнство, но има и друго нещо - някои родители като видят ползата на други деца от други семейства, които ходят на вероучение, те след това и своите деца записват.“

Митрополит Гавриил стигна два пъти до тройката за избор на български патриарх. Първо през 2013 година, когато патриарх стана русенският митрополит Неофит и 11 години по-късно когато църквата оглави патриарх Даниил. Поклон пред паметта му!



