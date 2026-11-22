Волейболистката на Левски София Елена Коларова коментира драматичната победа с 3:2 гейма при гостуването на Драгоман. "Сините“ изоставаха с 0:2, но успяха да спечелят следващите три части и да стигнат до пълен обрат.

Според Коларова решаваща за успеха е била промяната в увереността на отбора през третия гейм, когато състезателките на Драган Нешич са започнали да играят по-освободено.

"Може би в третия гейм започнахме да си вярваме, когато вече нямахме какво да губим. При 2:0 за съперника просто си повярвахме. Явно това ни е запазена марка – да се връщаме в мача от третия гейм“, заяви Коларова.

Волейболистката призна, че не е била достатъчно концентрирана в началото на срещата, но е успяла да подобри представянето си в решителните моменти. Тя открои началния удар като едно от основните оръжия на Левски.

"Със сигурност не бях достатъчно концентрирана в първите два гейма, но след това мисля, че се върнах достатъчно добре, за да спечелим двубоя. На сервис се представих добре, а това беше основното ни оръжие в този мач, защото посрещането на съперника не беше на ниво, когато започнахме да изпълняваме по-силни сервиси“, обясни тя.

Коларова погледна и към предстоящия двубой срещу Марица, като подчерта, че увереността и смелата игра ще бъдат от ключово значение за нейния отбор.