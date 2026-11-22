Кандидатът за президент на Българската федерация по таекуондо Димитър Михайлов гостува в студиото на „Арена спорт“. Той коментира ситуацията във федерацията след убийството на Слави Бинев, както и мотивите си да се кандидатира за поста председател на БФ Таекуондо.

„Кандидатирах се за председател, защото от 5-годишен се занимавам с таекуондо, посветил съм целия си живот на този спорт. Бях потърсен от голяма част от клубовете, които инициираха издигането на моята кандидатура за председател на федерацията. Не на последно място имах личен разговор с покойния Слави Бинев, в който той ме попита дали съм готов да поема федерацията, тъй като имаше амбиция да се издигне в международните структури“, каза Михайлов.

В ефира на БНТ той сподели, че е получил заплахи за живота си, след като е обявил решението си да се кандидатира.

„Откакто обявих своята кандидатура получих две заплахи за сигурността си. Срещу мен стартира мощна, кална кампания с неверни и клеветнически публикации. Не знам кого съм провокирал с кандидатурата си и кой стои зад тази атака срещу мен, но аз съм таекуондист и един от принципите ми е да не се отказвам когато е трудно и да довеждам нещата до успешен край. Няма да се откажа от моята кандидатира, не знам кого толкова съм засегнал с моята кандидатура“, добави Михайлов.

Той сподели и част от нещата, за които ще настоява, ако бъде избран за председател.

„Има правила, но те със сигурност могат да бъдат по-добри, това е моята кауза. Приетите правила с участието на клубовете трябва да бъдат за всички. Това ме мотивира да се заявя за председател на федерацията. Федерацията не може да стои във вакуум, имаме важни задачи на дневен ред. Следващата година е предолимпийска, не може да се чака, трябва да има легитимно избрано управление и да се работи по пътя“, категоричен е кандидатът за председател на БФ Таекуондо.

Михайлов коментира и словесните атаки от сина на Слави Бинев – Калоян, който също се кандидатира за поста на председател.

„Скандализиран съм и шокиран от твърденията на Калоян в последните му публични изяви. Познавам го добре, както и той мен. Намира се в трудна ситуация, но това не го оправдава да сипе клевети срещу мен и моето семейство“, заяви Михайлов.

Общото събрание на федерацията ще бъде на 19 декември. А относно него, Михайлов каза следното:

„Надявам се да има честна игра. За себе си мога да кажа, че съм организирал над 30 международни турнира, които са сред най-големите в България и света. У нас са участвали състезатели от близо 100 държави. Цялото това нещо беше изцяло финансирано от мен и моя екип. Другата ми кауза е представителите на национални отбори да бъдат финансирани от федерацията и държавата. В интерес на всички е Кимиа Ализаде да продължи да се състезава за България, това, до голяма степен, зависи и от начина, по който ще се развият изборите на 19 декември. Искам аз да спечеля и да поема управлението на федерацията, да има ясно управление и прозрачни правила, които да важат за всички“, завърши Михайлов.

Цялото интервю вижте във видеото!