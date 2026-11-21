Принцесата на Уелс Катрин разказва за живота си, след онкологичната диагноза, в нов документален филм.

Трейлър беше разпространен от двореца Кенсингтън. Кадрите показват изкачването на принцесата на трите най-високи британски върха в рамките на денонощие с благотворителна цел. Кейт споделя, че ракът променя хората дълбоко и че лечението е пътешествие. В началото на миналата година тя обяви, че е в ремисия и постепенно възобнови публичните си изяви, като по-рано този месец посети Индия с принц Уилям.