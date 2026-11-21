Американският Сенат прие резолюция в чест на Фиона – хипопотама от зоопарка в Синсинати, която почина, след като случайно изяде шапка, хвърлена в нейния сектор.

Сенаторът от Охайо Бърни Морено нарече Фиона „символ на издръжливост и упоритост“ и заяви: „Загубихме една звезда“.

Деветгодишната Фиона трогна сърцата на хората с борбата си за оцеляване след преждевременното си раждане преди почти десетилетие и се превърна в истинска интернет сензация.

След смъртта ѝ почитателите на Фиона покриха статуята на хипопотама в зоопарка с цветя и бележки. Други оставиха дини и тикви – някои от любимите ѝ лакомства.

От зоопарка съобщиха, че шапката е била заседнала толкова дълбоко в червата ѝ, че не е имало начин животното да бъде спасено.

Снимки: БТА