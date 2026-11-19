Новото Божоле пристигна в София. То беше посрещнато на прием в НДК тази вечер.

По стара френска традиция всяка година в третия четвъртък на месец ноември се посреща първото младо вино - Божоле. От вече близо 20 години тази традиция се спазва и в България.

Основна заслуга за провеждането на празника в нашата страна през последните години има Френско-българската търговска и индустриална камара (ФБТИК), която всяка година събира предприемаческия и политическия елит на страната на прием в чест на "Божоле нуво".