Фламингите сякаш танцуват, докато се хранят, за да събират по-лесно храна, открива Ортега Хименес, учен от Калифорнийския университет в Бъркли, пише Science News.

По време на семейно пътуване до Атланта Виктор Ортега Хименес прекарва известно време в заснемане на видеоклипове на фламинги, докато се хранят в своето езерце. Целта му не била да се възхищава на дългите им крака или на яркорозовия им цвят. Вместо това вниманието му привлекли „красивите“ вълнички, които се разпространявали по водата, докато птиците се хранели под повърхността. Той обаче не знаел защо се образуват тези вълни.

Отговорът на този въпрос му отнел „повече от четири години“, разказва Хименес. „Но мисля, че отговорът е изключително интересен.“

Ортега Хименес се занимава с биомеханика – науката за приложението на механичните принципи при движението и устройството на животните. Целта му е да разбере как поведението на животните може да вдъхнови инженерни решения, създадени от човека.

Той установил, че като прибират главите си, фламингите създават във водата подобни на вихри капани, с които събират водорасли. Те пристъпват и тропат с крака, сякаш танцуват, и така усилват водовъртежите. Поредицата от движения насочва храната към извитите им човки. С тях птиците филтрират храната, като отделят тинята и калта.

Този впечатляващ процес позволява на фламингите да улавят и отделят частици с много малки размери. Подобен самопочистващ се филтър за изключително малки частици може да намери приложение при отстраняването на микропластмаси и т.нар. вечни химикали – пер- и полифлуороалкилирани вещества (PFAS) – от водата, казва Ортега Хименес.