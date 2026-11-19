Мерилин Монро е на първо място в класацията на списание „Варайъти“ на 100-те най-велики кинозвезди на всички времена, публикувана на сайта на изданието.

„Думата „кинозвезда“ ни кара да си представим някого, който е вечно млад и неподвластен на времето. И все пак дори някои от най-великите имена на Стария Холивуд принадлежат изцяло на своята епоха. Преди две или три десетилетия може би щяхме да кажем същото и за Мерилин Монро. Нейната ярка, магнетична чувственост беше неоспорима, но беше твърде лесно да я възприемаме единствено през призмата на нейното десетилетие - 50-те години на миналия век, епоха, в която за секса се говореше с доста престорен свян", пише „Варайъти“.

Подборът е изготвен от редакционния екип и кинокритиците на американското издание. Авторите на класацията уточняват, че критериите им не се свеждат единствено до актьорското майсторство и спечелените награди, тъй като „не всяка кинозвезда е велик актьор и не всеки велик актьор е кинозвезда“. Вместо това те търсят съчетанието между артистичен талант, масова популярност, харизма и трайно присъствие в културната памет на зрителите.

„И все пак съществува една магическа зона, в която талантът и блясъкът се сливат. А има и друга пресечна точка, може би още по-важна – тази между начина, по който тези хора оживяват на екрана, и начина, по който танцуват в мечтите ни“, допълва „Варайъти“. „За да изберем 100-те най-велики кинозвезди, трябваше да се доверим на ума, сърцето, интуицията и въображението си. Търсехме звездите, които ни привличат неустоимо – онези, които ни изпълват с възхищение, покоряват ни и ни карат да затаим дъх. Онези, на които ни се иска да приличаме, и онези, които вдъхновяват върховната мисъл за една кинозвезда: „Ето това съм аз“, пише изданието.

На второ място в класацията е Хъмфри Богарт, на трето – Чарли Чаплин, четвъртото място е за Джак Никълсън, а петото – за Катрин Хепбърн. На шеста позиция е поставен Сидни Поатие, Марлон Брандо е на седмо място, Том Круз – на осмо, японският актьор Тоширо Мифуне заема деветото място, а челната десетка затваря Барбра Стрейзанд.

На последната, 100-тна позиция в класацията е поставен Хенри Фонда, а точно преди него се нареждат Силвестър Сталоун, Зендая и Ален Делон.