Базиликата „Свети Петър“, която е духовното сърце на римокатолицизма, отбелязва 400-годишнината от освещаването си, съобщава Асошиейтед прес. Храмът, чийто внушителен купол определя силуета на Рим, е паметник както на художествените постижения, така и на постоянството, отбелязва агенцията.

Строежът продължава 120 години, като обхваща управлението на двадесет папи и труда на 12 последователни архитекти. Сградата преживява протестантската Реформация и разграбването на Рим, преди папа Урбан VIII да я освети на 18 ноември 1626 г.

„Когато прекрачите тези врати, няма да усетите конфликтите, бедствията или неуспехите“, казва Елизабет Лев, американски историк на изкуството, живееща в Рим. „Прекрачвайки тези врати, виждате приемственост, красота, постижения и триумф.“

Базиликата, която служи като сцена на папските церемонии и е дестинация за милиони поклонници всяка година, е построена на мястото, където според християнската традиция е погребан апостол Петър, като е заменила църква, съществувала повече от хилядолетие.

Папа Юлий Втори полага основния камък на 18 април 1506 г., давайки начало на проект, в който участват архитекти като Донато Браманте, Микеланджело и Карло Мадерно, който завършва фасадата.

В деня на освещаването обликът на базиликата, какъвто го познаваме днес, все още не е бил завършен.

„Фасадата на църквата е била готова, но великолепният площад, който е неразделна част от храма днес, все още не е съществувал“, отбелязва Лев.

Огромният овален площад, дело на Джовани Лоренцо Бернини, е изграден през 1667 г. Извитите му колонади са замислени като „прегръщащите ръце“ на Църквата. Общо 284 колони, подредени в четири реда, обграждат овално пространство, свързано с базиликата чрез трапецовиден двор.

Оформлението на вътрешността на базиликата насочва вниманието към духовния ѝ център - гроба на св. Петър под главния олтар.

„Интериорът на базиликата „Свети Петър“ се отличава с единство и великолепие“, казва Елизабет Лев. „За църква, чието изграждане е отнело 120 години, е удивително как всеки елемент се вписва в цялото“, допълва тя.

Базиликата и площада пред нея са свидетели на откриването на Втория ватикански събор, на папски погребения и на първите появи на новоизбрани папи. Хиляди се събират на площада за неделните благословии, а по Коледа и Великден папата традиционно отправя посланието си и обръщението "Към града и към света" (Urbi et Orbi) от централния балкон.

Един от емблематичните образи от времето на пандемията от ковид е този на папа Франциск, който на 27 март 2020 г. застана пред намокрения от дъжда, пуст площад, за да отправи извънредна благословия.

Базиликата беше и място за частна среща между президента на САЩ Доналд Тръмп и украинския президент Володимир Зеленски преди погребението на Франциск на 26 април 2025 г., припомня Асошиейтед прес.

Според Лев дългата история на базиликата носи послание, актуално и за днешните неспокойни времена.

„Мисля, че един от важните уроци, които ни дава „Свети Петър“, е, че хората се приспособяват, а църквата се променя според обстоятелствата“, казва тя. „И наистина, ужасни неща са се случили, докато са строили тази църква, но те са продължили и са създали нещо прекрасно“, допълва тя.

Снимки: БГНЕС