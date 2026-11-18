Фотокапан на естонския остров Сааремаа засне необичайната гледка на „еднорог“ – всъщност сърнец, който изглежда има един-единствен рог точно в средата на главата си, съобщи изданието Maaleht.

На кадрите се вижда сърна с необичаен израстък на челото, наподобяващ малък допълнителен рог. От Maaleht отбелязват, че от видеото, което може да бъде видяно по-долу, не може да се определи със сигурност какво точно представлява образуванието.

Видеото е заснето по време на теренни проучвания на европейската норка, провеждани от неправителствената организация фондация „Лутреола“ (Lutreola Foundation).

Освен необичайно изглеждащата сърна, същата камера е уловила и рядък черен щъркел. Този вид е много по-потаен от своя по-известен и общителен бял събрат и гнезди дълбоко в горите.

Фондация „Лутреола“ е посветена на опазването на природата и животинските видове. Основана е през 1992 г., като първоначалната ѝ дейност е насочена към спасяването на европейската норка – организацията носи латинското име на вида (Mustela lutreola), който е застрашен от изчезване и е различен от американската норка, отглеждана във ферми за кожи.

Оттогава насам неправителствената организация разширява дейността си, включвайки проекти за опазване на сладководната бисерна мида (Margaritifera margaritifera) и усилия за повторно заселване на обикновената летяща катерица (Pteromys volans), която вече се среща в малки популации в Естония.

Предаването на живо на организацията с европейските норки може да бъде гледано тук.

Засега единствените потвърдени „еднорози“ в Естония остават десетината компании еднорози (частни стартъпи, оценени на 1 милиард щатски долара или повече), основани в страната.

Статия, написана от ERR News (ERR), първоначално публикувана на 17 ноември 2026 г.