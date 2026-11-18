обратно към китайската столица на иновациите, Шънджън, където роботи поставиха нов световен рекорд на Гинес.

Общо 151 хуманоидни робота танцуваха заедно в синхрон, надминавайки целта от 110. Машините в реален размер са китайско производство. Те са способни да изпълняват изключително сложни движения, като удари с юмрук, ритници и задни салта.

Моделът е проектиран за работа в различни сектори – от търговски услуги и интелигентно управление на трафика, през производствени дейности в промишлеността, до научни изследвания и образование.