Отговорността винаги на униформените е по-голяма, коментира катастрофата в Драгоман Владимир Тодоров от Асоциацията на пострадалите при катастрофи:

Владимир Тодоров, Асоциацията на пострадалите при катастрофи: "Отговорността винаги на униформените е по-голяма. Тя по закон е по-голяма. Според мен имаше адекватна реакция на ръководството на "Гранична полиция". Това, че е опотребил алкохол, разбира се, утежняващо за него обстоятелство. По сегашните разпоредби, между 10 и 15 години, лишаване от свобода го очакват. Ако всички експертизи докажат първоначалните твърдения. Но това няма да върне момичето."

Той подчерта, че в случая вина имат и хората около полицая:

"Когато отидем на заведение, когато отидем на ресторант, на дискотека... И виждаме, че наш приятел пие алкохол... Много по-добре е да му приберем ключовете, да се скараме с него в този момент. Ако трябва да го разтърсим, да му приберем наистина ключовете... Той може да ни се сърди, може да се оплаква, но нека този човек да не се качва в автомобил. Тоест, имало е свидетели, които са видяли, че полицая е пил и не са направили нищо. И, всъщност, това е отговорността на цялото ни общество, че стоим и наблюдаваме. И после сме по студията."

Според Владимир Тодоров, няма оправдания от вида "само една наздравица". Той настоя и за повече контрол в малките населени места:

"Кмета, попа и даскала, образно казано, стоят в кръчмата, всички са роднини, всички се познават и това се подценява. Съответно, по-трудно се извършват проверки, по-трудно стигат патрули, по-трудно, защото това са по-малки населени места. И може би там трябва да се работи."

Тодоров отново постави въпроса за лабораториите, които по-бързо да дават резултати от взетите от шофьорите кръвни проби, както и парите от глоби да отиват за пътна безопасност:

"Един от основните проблеми, които ние повдигаме и направихме една подписка, която само за три дни събра 200 000 подписа, а именно средствата от глоби, които са стотици милиони, да бъдат използвани целево за пътна безопасност. Едното от тези неща, за които може да се финансират е тези лаборатории. Също така тези сто критични участъка, в които всяка седмица загиват хора, има някакъв технически проблем, било обратен вираж, било аквапланинг, било недобро оттичане на вода."

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