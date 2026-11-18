Седем години след тежката верижна катастрофа в мъгла на АМ "Струма" край Дамяница, трагедията на "Тракия" отново повдига въпроса за безопасността при лоши метеорологични условия. На този фон фокусът пада върху ефективността на електронните информационни табла, изградени след катастрофата край Дамяница, както и върху необходимостта от единна система за следене и своевременно подаване на информация за пътната обстановка и метеорологичните условия в реално време.

До 20% от тежките катастрофи стават при лошо време и влошено качество на пътната настилка, сочат данни на МВР. Въпреки че намалената видимост причинява едва 4% от инцидентите, тя носи най-висок риск от фатален изход и верижни удари.

Заради гъста мъгла на 5 февруари 2019 година на АМ "Струма" в района на село Дамяница става верижна катастрофа с участието на 28 автомобила, 14 са ранени, един загива.

Синът на Валентина Калинова участва в друга верижна катастрофа в опасния участък на "Струма" в края на януари миналата година, когато отново заради мъглата стават осем инцидента с повече от десет автомобила. За щастие без жертви.

Валентина Калинова: "Той е успял да спре, дал е аварийни. В момента, в който пресича мантинелата, в него се удрят и го правят на нищо. Да се пазим не сме научени."

По трасето на магистрала "Струма" има 17 електронни табели, които обаче не показват какви са условията в реално време.

Кръстьо, шофьор: "Има ли такива ситуации като мъгла, най-важно е да се намали скоростта. 140 км/ч не са за нашата магистрала." Харалампи, шофьор от Македония: "Трудно е, не е добре. Трябва много предпазливо, полека."

Иван Кацаров, пътен експерт: "Системата на АПИ към момента има много голяма функционалност доколкото знам. Просто не са платени софтуерни лицензи, за да може да се използва пълната ѝ функционалност. Тези камери сами по себе си са с друго предназначение."

Специалисти смятат, че по високоскоростните пътища в страната задължително трябва да има табла с актуална информация за движението и метеорологичната обстановка.

Иван Кацаров, пътен експерт: "Възможно е да се изгради автоматизирана система. Има специализирани сензори за следене на такъв тип информация като падане на атмосферното налягане, възникване на мъгли или възможност за възникване на мъгли, влажност, да информират за черен лед."

Система за ранно предупреждение би могла да даде на шофьорите най-важното в критична ситуация – време да реагират.