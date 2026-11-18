Ръководството на технологичния гигант "Енвидиа" даде да се разбере, че няма да възстанови изпълнителния директор Дженсън Хуанг, който напусна заради любовна афера с китайска бизнесдама заподозряна в шпионаж.



Самият Хуанг заяви вчера, че за него би било чест да се върне, ако бордът прецени, че това е най-доброто решение.

Председателят на борда Харви Джоунс обаче заяви, че Хуанг е напуснал доброволно и няма да се върне. Коментарът му дойде по време на телеконференция с инвеститорите на компанията след публикуването на силните им тримесечни финансови резултати.

Американските разузнавателни агенции все още се опитват да установят степента на връзките на бизнесдамата с китайското Министерство на държавната сигурност и каква информация би могла да е предала на Пекин. Според "Уолстрийт Джърнъл" американски регулаторен орган е започнал разследване срещу "Енвидиа".