Китайският президент Си Дзинпин откри срещата на лидерите на страните от Азиатско-тихоокеанското икономическо сътрудничество в град Шънджън с реч в защита на свободния пазар и премахване на търговските бариери.

Най-важното събитие във форума е насрочено за утре, когато Си Дзинпин, руският президент Владимир Путин и американският президент Доналд Тръмп ще проведат историческа тристранна среща.

Путин каза, че вижда в разговорите "голям потенциал".

Преди срещата американският президент обеща да окаже натиск върху Путин и Си за прекратяване на войната в Украйна. Разговорите ще включват и обсъждане на ядрени въпроси.

Снимки:БГНЕС

Пътуването на Тръмп до Китай се осъществява на фона на подновеното напрежение между двете страни, свързано с аферата на шефа на технологичния гигант "Енвидиа" и обвиненията в шпионаж, както и с наложените от Вашингтон ограничения върху достъпа на Пекин до съвременни чипове за изкуствен интелект.