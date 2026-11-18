Облачността над страната ще бъде значителна, а на места в равнините до обяд ще бъде мъгливо. Валежи от дъжд ще има главно в северозападната половина от страната, в Северна България ще има и гръмотевична дейност, а в отделни северозападни райони количествата ще са значителни. Ще духа умерен, на места в Източна България и на север от планините, силен вятър от юг-югозапад.

Минималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 7°, максималните – между 14° и 19°, в София – около 16°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. В сутрешните часове главно по южното крайбрежие ще бъде мъгливо и ще преръмява. Ще духа умерен югозападен вятър. Максималните температури ще бъдат от 15° до 18°. Температурата на морската вода е 14° - 15°. Вълнението на морето ще бъде 2 - 3 бала.

В планините облачността ще значителна. В масивите от Западна България и по билото на Стара планина ще има валежи от дъжд, над 1700 метра – от сняг. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад, по най-високите върхове – от северозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 12°, на 2000 метра – около 5°.

През нощта срещу четвъртък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи ще има главно в Северна България и планините. През деня вятърът отново ще се ориентира от юг-югозапад. Повишението на температурите ще продължи. Облачността ще е променлива, през деня почти без валежи.

До сутринта в петък вятърът ще се ориентира от запад-северозапад и ще се усили. На места в Северна България и планините ще превали дъжд. През деня вятърът малко ще отслабне, без да стихва, а вероятността за валежи е малка. Ще се задържи все още сравнително топло.

През почивните дни ще е ветровито, с умерен, в Дунавската равнина – временно силен северозападен вятър. В събота след обяд и през нощта срещу неделя на места от запад на изток ще превали. Ще прониква относително по-хладен въздух и температурите ще се понижат с 4 - 5 градуса.