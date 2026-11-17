Над 10 души са задържани при специализирана операция на полицията, проведена на територията на няколко области в страната. Разбита е организирана престъпна група, която се е занимавала с пране на пари. Дейността е била реализирана чрез създаване на многобройни фиктивни дружества. Те са били регистрирани на малоимотни хора в България и чужбина и са били ползвани за прикриване на истинския произход на незаконно придобити средства от инвестиционни измами и други престъпления.

На този етап е документирано, че през банковите сметки на въпросните фирми-фантоми са преминали преводи на обща стойност над 10 000 000 евро.

Извършени са множество процесуални и следствени действия на адреси в областите Пловдив, София, Варна, Благоевград, Враца, Монтана и Велико Търново под надзора на Окръжна прокуратура- Пловдив. В специализираната операция са участвали служители от пловдивския отдел „Противодействие на икономическата престъпност“, ГД „Национална полиция“ и Дирекция „Киберпрестъпност“ при ГД „Борба с организираната престъпност.

По случая е образувано досъдебно производство, като разследването продължава.