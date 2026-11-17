През следващите дни ще бъде по-често ветровито и предимно облачно, в отделни райони с валежи, но температурите ще бъдат по-високи от обичайните за това време от годината, на места над 20°.

До полунощ в по-голямата част от страната ще бъде безоблачно, но след това в крайните западни части на страната ще превали, а в равнините, котловините и около водните басейни ще се образуват мъгли.

Минималните температури утре ще бъдат между 7° и 12°, в София – около 7°, на морския бряг – между 11° и 14°.

Ще духа умерен и силен южен вятър и ще бъде още по-топло в сравнение с днес, с максимални температури между 14° и 19°.

Ще бъде облачно, в северозападната половина от страната с валежи от дъжд, в отделни райони интензивни и с гръмотевична дейност.

Предупреждение за силни пориви на вятъра е обявено в Югоизточна и Северозападна България, а в областите Враца, Монтана и Видин – и за значителни количества.

И по Черноморието в сутрешните часове ще бъде мъгливо, а през деня – предимно облачно, с умерен югозападен вятър и максимални температури от 15° по северното до 18° по южното крайбрежие.

В планините ще духа силен и бурен югозападен, по високите части – северозападен вятър. Ще бъде облачно, с валежи в масивите от Западна България и Стара планина. Границата между дъжд и сняг ще бъде на надморска височина около 1700 метра.

Ветровито и с валежи ще бъде утре и в по-голямата част от Балканите. По-значителни количества се очакват в северозападните и централните райони от полуострова.

Интензивни валежи от дъжд ще има и на Пиренейския полуостров, и във Франция, както и на места в страните от Централна Европа.

В северните части на континента, които са обхванати от студена въздушна маса, се очакват обилни снеговалежи.

У нас ще остане топло за сезона и в близките дни. През нощта срещу четвъртък ще продължи да вали в Северна България и планините.

През деня облачността ще е променлива, почти без валежи, а повишението на температурите ще продължи. През нощта срещу петък отново ще вали в Северна България и планините. През деня вероятността за валежи е малка, но ще бъде ветровито.

През почивните дни предстои захлаждане. Ще има и слънчеви часове, но и валежи – в събота следобед и през нощта срещу неделя.