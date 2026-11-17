"Нямаме проблеми с България", каза албанският премиер Еди Рама в специално интервю за БНТ. Бойко Василев разговаря с Рама за Балканите, Европа и протестите в Албания.

Премиерът Еди Рама често казва по нещо за отношенията между България и Северна Македония. Този път пред БНТ той постави акцента върху необходимостта българите, или както той се изрази – българското малцинство, да бъде включено в Конституцията на РСМ.

Бойко Василев, БНТ: "Преди три години разговаряхме и Вие ми казахте, че сте спорили с българското ръководство само по един конкретен въпрос, в един много специфичен момент. Виждате ли причина да спорите сега? Еди Рама, премиер на Албания: "Не. Не, защото онзи момент, както си спомняте, беше свързан със ситуацията преди т. нар. споразумение между българската и северномакедонската страна, постигнато с френско посредничество. Смятам, че сега няма какво да спорим, защото необходимостта българското малцинство да бъде включено в конституцията на Северна Македония е напълно ясна. Тя дойде в резултат от споразумение между двете страни."

Премиерът на Албания Еди Рама е изправен и пред едно вътрешно предизвикателство. Това са протестите, които продължават вече почти шест месеца. Така наречената „фламинго революция“ започна от един инвестиционен проект, свързан със зетя на Тръмп Джаред Къшнър, и стигна до искания за оставка на премиера Еди Рама.

Протестите продължават.

В интервюто за БНТ премиерът Еди Рама каза, че протестите стихват. И наистина, в делничен ден в Тирана са сравнително малко хора. От друга страна обаче, те проявяват последователност и протестите продължават вече доста дълго време.