Граничният полицай, който прегази 18-годишната Милена пред заведение в Драгоман, е карал с бясна скорост. Това разказа един от нейните приятели, който е бил до нея в последните ѝ минути живот. Специално за БНТ говори и бившият шеф на „Гранична полиция“ в Драгоман, който отрече да е доведен баща и да има родствена връзка с обвинения Емил Георгиев.

Във фаталната нощ 18-годишната Милена е била с приятели. В 4.00 ч. сутринта заведението затворило и всички тръгнали да се прибират. Това са били последните секунди от живота ѝ.

„Трябваше да заобиколим тези оградни платна и колите, за да може пак да се качим на тротоара и да не се бутаме с хората. Тъкмо да се качим на тротоара, и се чу колата как идва с бясна скорост. Всичко стана за секунди. Той просто мина през нея с мръсна газ. Нямах времето да я дръпна, а беше до мен. Сами може да си представите с каква скорост е бил той. Тя беше излетяла на тротоара. Нямаше никакви спирачки. Беше ли натиснал спирачките, можеше нещо да предотврати. Не да си замине.“

Колата е спряла близо 30 метра след удара.

„Той излезе от колата и започна да казва: „Аз нищо не съм направил, нищо не съм направил“. Както и негови близки. Не знам дали са били в колата. Излязоха от ресторанта и казваха: „Той нищо не е направил“. БНТ: Познавахте ли се, обща компания ли бяхте? - Не, бяхме две отделни компании. Това момиче не го е познавало това момче. БНТ: Появи се версия, че искала да се качи в неговата кола? - Това не е така. Появи се версия, че са имали взаимоотношения, че са се скарали и тя е тръгнала. Това въобще не е така. Изобщо не познаваше това момче. Очакваме само да си получи заслуженото.“

Бившият директор на „Гранична полиция“ – Драгоман, Петър Терзобалиев, отрече твърденията, че има родствена връзка с Емил Георгиев, обвинен за убийството на 18-годишната Милена.

Петър Терзобалиев – бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман: „Няма никаква родствена връзка с него. Моят син се казва Николай Терзобалиев и живее в град Бургас.“

Терзобалиев уточни, че познава родителите на Емил Георгиев и в миналото е имал отношения с майка му.

Петър Терзобалиев – бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман: „Чадър е нямало и няма да има. Никога не съм допускал аз като ръководен служител на Калотина и на РДГП – Драгоман, да има чадър. Бил съм служител на „Вътрешна сигурност“. Много съм наказвал, много съм уволнявал.“

Терзобалиев подчерта, че не е назначавал Георгиев в системата на „Гранична полиция“. По негови данни това е станало при предишен директор.

Петър Терзобалиев – бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман: „Началниците ми не са докладвали нито писмено, нито устно, че е имал буен нрав на работа и за някакви нарушения, които е извършвал. Не съм получавал данни, че е употребявал алкохол или наркотици.“

Терзобалиев познава Милена и нейния приятел, който е работил като сервитьор в заведението, пред което момичето беше блъснато.

Петър Терзобалиев – бивш директор на Регионална дирекция „Гранична полиция“ – Драгоман: „Питали са ме за кандидатстване в академията, каква е процедурата. Обяснявал съм им. Работеше като сервитьор и тренираше. Трябваше да завършат тази година и да кандидатстват в Академията на МВР. Не може през ден или през два да няма патрули, които да обикалят в такива градове по вечерните часове и когато има такива големи събирания. За първи път снощи видях патрула на полицейско управление – Сливница, да обикаля през нощта по улиците в Драгоман.“

Още в първите часове след инцидента от „Ангели на пътя“ сезираха МВР и прокуратурата. Настояват за пълно и обективно разследване, както и за бърза реакция при събирането на доказателствата – в това число и всички налични записи от охранителните камери в района.

Петя Иванова – „Ангели на пътя“: „Обществото леко се събужда, благодарение на него има и малко по-адекватни наказания. Недостатъчни, но си мисля, че ако наистина имаме будно общество, той трябва да изтърпи доживотен затвор.“

От прокуратурата ще поискат най-тежката мярка за Георгиев – задържане под стража.