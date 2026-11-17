Бюджетът за 2027 година беше приет за първо четене от бюджетната комисия на парламента след 8-часово заседание. План-сметката предизвика спор между управляващи и опозиция.

Гълъб Донев, министър на финансите: "Предлагаме бюджет, с който даваме нова посока на възстановяване на публичните финанси по пътя на устойчивостта. С него поставяме началото на изпълнението на нашите приоритети, насочени към подкрепа за икономическия растеж, доходите на работещите и пенсионерите, семействата и уязвимите групи. С бюджета осигуряваме ресурс за инвестиции, с който ще се изгражда и модернизира публична инфраструктура. За да се гарантира това, са заложени мерки за подобряване на събираемостта на приходите, предотвратяване на възможностите за укриване и невнасяне на данъци и осигурителни вноски и намаляване на административната тежест и разходите за бизнеса и гражданите."

Любомир Дацов, член на Фискалния съвет: "Другото според мен, което е важно и което сме се опитали да анализираме, е пътят, по който става фискалната консолидация, защото опитът показва, че е много важно как се прави. За да бъде консолидиран един бюджет, е ясно, че трябва да бъдат направени определен тип жертви. Свиването на разходите никога не е приятно."

Силвия Георгиева, НСОРБ: "Националното сдружение на общините изразява сериозно несъгласие с предвидените за общините параметри в бюджета. За първи път видяхме нули на два ключови трансфера за местни дейности – трансфера за целевата субсидия за капиталови разходи и трансфера, който компенсира ръста на МРЗ в местните дейности."

Станислав Попдончев, БСК: "Трябва да потвърдим нашето категорично несъгласие срещу въвеждането на извънредно подоходно облагане за част от бизнеса за 2027 г. – 33% върху шестте сектора."

Владислав Горанов, ГЕРБ-СДС: "Виждаме едни големи номинални числа, в това число и голям дълг, и нямаме нито една макроикономическа цел, която да постигнем с този бюджет. И няма да го подкрепим не защото сме опозиция, а защото усилията да си използваме ролята като инструмент за икономическа политика са много оскъдни, да не кажа, че липсват."

Мартин Димитров, „Демократична България“: "На 16.11 няма обяснение за какво са тия пари, та днес се принуди Шишков да дава ПКФ и да се притеснява да казва, че за някакви общини били. Така че ви призовавам за този милиард да дадете списък с проекти и да се знае за какво са."

Асен Василев, „Продължаваме промяната“: "Този бюджет е катастрофа, защото числата, които са написани, 1 плюс 1 не е две, а 11."

Атидже Вали Вели, ДПС: "След увеличената данъчна тежест за бизнеса и хората какво получават в замяна?"

Цончо Ганев, „Възраждане“: "Има три групи от проблеми, които този бюджет, меко казано, не решава, а задълбочава. Първата група от проблеми, която контрастира с реториката, е по отношение на доходите, втората – данъчното облагане, и третата – задлъжнялостта на държавата, която се увеличава с високи темпове."

Георги Чакъров, „Прогресивна България“: "Това е 2,278 млрд. евро по-малко бюджетно салдо, което означава евентуално по-малко поет нов държавен дълг, и това е едно от основните достояния на тоя бюджет."