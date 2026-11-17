Седми инцидент с кораб в изключителната икономическа зона на България от началото на октомври досега. Моторният кораб “GAS HUSKY" е бил атакуван с четири дрона на около 50 морски мили източно от Бяла. Това съобщиха от екипажа на плавателния съд. Плавателният съд е полупотопен и силно наклонен към десния си борд. Всички 19 моряци от екипажа са спасени и са в добро здравословно състояние.

Моторен кораб “GAS HUSKY” е изчезнал от радарите малко след полунощ. Минути след 8 часа се е активирал аварийният радиобуй, който е подал сигнал за бедстващия плавателен съд. Веднага от Балчик към мястото на инцидента е излетял самолет Су-25. При огледа е видян спасителен плот, от който е изстреляна сигнална ракета. За евакуацията на моряците е изпратен и хеликоптер „Кугар“.

Майор Марин Тасков, пилот в 24-та авиобаза Крумово: "На спасителен плот бяха. Корабът беше се килнал на дясната си страна и все още не беше потънал."

Старшина Петко Кирков, военно формирование: "Моряците бяха в плота с предприети действия за оповестяване и да бъдат спасявани. Така че абсолютно в пълна кондиция. Ние продължахме да действаме… с коша в плота."

Според екипажа на хеликоптера операцията е била на ръба заради опасност от претоварване на хеликоптера.

Кап. Христо Бекяров, борден инженер на полета: "Сметнахме, че като направим калкулацията позволява да вземем всичките с едно влизане в морето и си спестихме излишен риск."

Старши-лейтенант Николай Горненски: "Наистина бяха по-дребни и установихме, че килограмите, които са, ще успеем да не надвишаваме ограниченията на вертолета. Единствено физически беше единственият проблем дали ще успеем да ги съберем в товарната кабина."

19-те моряци от екипажа на кораба “GAS HUSKY” са филипински граждани. Те бяха евакуирани от спасителен плот и транспортирани с хеликоптер “Кугар” до авиобаза „Чайка“ във Варна. Те не искаха да разкажат за инцидента, но потвърдиха, че са били атакувани с дронове.

"Потъва. Корабът вече потъва. Бяхме атакувани с дрон."

Двама от моряците са леко пострадали и бяха прегледани в авиобазата от медицински екип.

Марио Смърков, областен управител на Област Варна: "В добро състояние са. Осигурили сме им чай. Чрез БЧК подсигурихме храна. Има вече място за настаняване."

Моторният кораб “GAS HUSKY” плава под либерийски флаг. Превозва 3400 тона пропан-бутан по маршрута Египет - Румъния.

Марио Смърков, областен управител на Област Варна: "В момента в района е установено по категоричен начин, че няма замърсяване. Същото важи и за района, където вчера се обърна корабът “Бетул”."

От Басейнова дирекция “Черноморски район” потвърдиха за "По света и у нас", че дори при разлив в морето втечненият пропан-бутан ще се изпари и няма опасност от замърсяване.