Всичките 19 членове на екипажа на моторния кораб GAS HUSKY са спасени. Те са евакуирани от спасителния плот с хеликоптер и транспортирани до авиобаза „Чайка“ във Варна, съобщиха от Министерството на транспорта и съобщенията.

Операцията по търсене и спасяване е прекратена в 13.15 ч. от Главна дирекция „Аварийно-спасителна дейност“ към ИА „Морска администрация“.

В спасителната акция участваха Военновъздушните сили, Главна дирекция „Гранична полиция“ и Центърът за спешна медицинска помощ.