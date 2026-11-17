Здраво стъпили на земята. Ето отговорът в днешното издание на рубриката "Къде сме ние?". През следващите минути ще се вгледаме в почвения слой и ще му отдадем вниманието, което заслужава, но рядко получава. Колко важен елемент от климата е почвата и колко опасно е тя да изчезва, да се руши или да губи свойствата си? А какво общо има всичко това с живописта и с преговорите за по-добро климатично бъдеще?

Тя е под краката ни. Често не я забелязваме. Понякога я приемаме просто за прах, кал или нещо, което трябва да изчистим от обувките си. А всъщност почвата е една от най-ценните системи за поддържане на живота на Земята. Храни ни, съхранява въглерод, регулира водния цикъл и поддържа екосистемите.

Докато говорим за климатични промени, въглеродни емисии и глобално затопляне, една от най-важните части на климатичния пъзел остава недооценена.

В Лондон един художник решава да насочи вниманието към нея. И то с необичайни средства – четка, платно и... почва.

Фил Ламбърт създава най-голямата индивидуална картина, рисувана с бои на основата на почва. Проектът е част от кампанията "Спаси почвата" и е реализиран в "Юнивърсити колидж" - Лондон. Но за художника тази необичайна палитра има и лична история.

Фил Ламбърт, художник: "В началото, когато започнах да използвам бои от почва, почувствах нещо като съпричастност към този материал. Почвата е източник на творчество и живот на планетата, но е пренебрегвана, тъпкана, изоставена. А кафявият ѝ цвят често е смятан за грозен. Помислих си, че това е материал, който говори на мен. Че можем да създадем нещо красиво заедно. Да вземем нещо толкова обикновено като калта и да го превърнем в изкуство."

Но зад артистичния жест стои сериозно предупреждение. Почвата е не просто основата, върху която строим и отглеждаме храната си. Тя е и най-големият сухоземен резервоар за въглерод. Способността ѝ да го задържа е от ключово значение за климатичния баланс. И въпреки това, възстановяването на почвите рядко присъства сред водещите приоритети в националните климатични планове.

Хенри Асплин, "Спаси почвата": "Деградацията на почвите често е забравената страна на климатичната криза, но може би най-важната. Почвата е в основата на почти всичко – от климата и продоволствената сигурност до улавянето на въглерод. Тя е най-големият сухоземен въглероден резервоар. Съхранява четири пъти повече въглерод от цялата жива растителност."

Мащабът на проблема е глобален. По данни на Организацията на ООН за прехрана и земеделие около една трета от световните почви вече са деградирали. Ако тенденцията се запази, до средата на века делът може да достигне 90%. Последиците са видими – изтощени земеделски земи, по-ниски добиви, засушаване и все по-голяма несигурност за милиони хора.

Според доклада на "Спаси Земята" здравите почви биха могли да осигурят 27% от необходимите съкращения на емисиите, за да остане глобалното затопляне под 2 градуса по Целзий.

Посланието на кампанията на фона на тазгодишното издание на Конференцията за климата е ясно: почвата не е просто поредната жертва на климатичните промени. Тя може да бъде част от решението.

Възстановяването ѝ минава през по-щадящо земеделие – покривни култури, по-малко обработка на земята, връщане на органичната материя и засаждане на дървета сред земеделските площи.

Кампанията "Спаси почвата" настоява тези мерки да намерят място в националните климатични ангажименти, които държавите представят във връзка с Парижкото споразумение от 2015-та.

Хенри Асплин, "Спаси почвата": "Нашето послание е, че почвата не е жертва на климатичните промени, а огромна част от потенциалното решение. Ако възстановим здравето ѝ и правителствата дадат приоритет на политики, които връщат органичната материя в почвата, можем да охладим планетата и да осигурим продоволствена сигурност за сегашните и бъдещите поколения."

Около 8 на 8,2 фута. Повече от 61 000 квадратни сантиметра. Толкова е площта на картината, сертифицирана от Official Record Breakers като световен рекорд за най-голямо произведение, нарисувано с почва от един художник.

Рекорд, който не е просто за размерите на едно платно. А за нещо много по-голямо – за опита да погледнем отново към онова, което е под краката ни.