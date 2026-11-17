Звездите на българския национален отбор по баскетбол Александър Везенков и Коди Макинтайър са дали гаранции, че ще играят за България в мача срещу Дания на 26 ноември в зала "Арена 8888". Това разкри треньорът на националния тим Любомир Минчев. Европейската квалификация ще се играе следващия четвъртък в най-голямата зала в столицата от 19:00 часа.

"Преди десетина дни пътувах до Гърция и имам потвърждение от Сашо Везенков и Коди, че искат да участват. Те бяха казали и преди това, но сега потвърдиха. Сега е моментът за Коди. Гибсън има разтежение на коремен мускул след мач на Панатинайкос, така че е да искахме, не може да играе", каза Минчев за плановете му за мача с Дания.

Везенков и американецът с български паспорт имат мач с Олимпиакос срещу Апоел Тел Авив на 25 ноември от 21:15 часа българско време, като веднага след него тръгват за София.

"Мачът им ще свърши около 23:15 часа, а в 1:30 тръгват за България. Надявам се това да бъде оценено. Цяла Европа знае, че Сашо Везенков е най-добрият играч на континента. Най-добрите играчи държат много и на възстановяването, но в случая правят и компромис за България, защото само 21 часа по-късно ще играят за националния тим. Това е проява на професионализъм. Има четири мача до Дания, дано всичко е наред", каза Константин Папазов.

"Уникално е, заслужават да играят пред пълни трибуни. Знаем, че изоставаме в сравнение с волейбола и успехите им, но сега имаме нужда от подкрепа в аванс. Искам да призова и хората да не се обаждат за този мач да искат покани. Спортът е бизнес, нека те поемат отговорност и да помогнат. Покани за мача с Дания ще има за децата от школите, които се надяваме да дойдат със семействата си и да ги запалим. Има известен страх, че залата няма да бъде пълна, но сега е подходящаният момент да я напълним. Везенков е диамант, но сам не може да направи нищо", призова Папазов феновете да напълнят зала "Арена 8888".

Той бе категоричен, че не прави разлика между мъжкия и женския баскетбол.

"Започнахме срещата с приятна история. Пожелавам си след години да си спомняме за някои успехи на баскетбола ни отново, а задно с новия ни партньор да бъде успешно и ползотворно", каза Любо Минчев.

/ХБ/