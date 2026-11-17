Мощехранителницата, открадната преди 27 години от Бачковския манастир, е била обявена за продажба на търг в Естония за 15 000 евро.

Първоначалната ѝ оценка за участие в аукциона е била между 20 000 и 25 000 евро. Това съобщи зам. окръжният прокурор на Пловдив Анна Викова. По думите ѝ при кражбата през 1999 г. от светата обител са изчезнали още седем мощехранителници, седем или осем евангелия и няколко престолни кръста със сребърен обков.

До момента установената в Естония реликва е единствената открита вещ от крупната кражба. Смята се, че в нея са се съхранявали мощи на св. св. Кирик и Юлита. Разследването за това как е напуснала България и кой е опитал да я продаде, продължава.