Председателят Весела Лечева връчи премии от името на Българския олимпийски комитет (БОК) на състезателите от родната федерация по джудо за скорошните им успехи и изрази надежда те да продължат със силните представяния през много важната 2027-а по пътя към спечелването на квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис през 2028 година.

Сред наградените бяха бронзовият медалист от Младежките олимпийски игри Иван Николчев, златният медалист на турнира от Големия шлем в Будапеща (Унгария) Боян Йотов и шампионът от Големия шлем в Абу Даби (Обединени арабски емирства) Ивайло Иванов, който завоюва втора подобна титла в кариерата си след 11-годишно прекъсване.

"Преди всичко искам да изразя своето задоволство от поканата. Нямаше как да не я уважа, защото смятам, че всяко едно усилие и постижение трябва да бъде подобаващо оценено и най-вече отразено. Искам да поздравя първо федерацията за всички усилия, които положи през цялата година, за подкрепата и за опората, която осигурява за нейните състезатели да бъдат успешни тази година. Да поздравя и нашите герои, преди всичко и най-малкия - Иван Николчев", започна Весела Лечева на пресконференция в София.

Иван Николчев стана трети на Младежките игри в Дакар (Сенегал) в категория до 81 килограма по-рано през месеца, където записа чиста победа срещу представителя на Сиера Леоне - Шаку Каргбо.

"Разбира се, първо извоювахме мястото му и участията му за Младежките олимпийски игри. Беше изключително трудно, напрегнато, но в крайна сметка заедно с усилията на президента на федерацията Румен Стоилов с неколкократни писма до международната федерация, до Международния олимпийски комитет, успяхме да издействаме тази квота за България. Знаете, че Младежките игри тази година бяха в съвсем друг формат, различен от всички останали издания, но тук да поздравим най-младия за неговия невероятен успех, желание и хъс за победа. Действително неговите възможности са много по-големи, но се надявам, че в следващите състезания и следващите сезони ще успее да докаже себе си. Честито за този медал", продължи Лечева.

Председателят на БОК добави, че предстоящата година ще бъде от огромно значение за българския спорт като цяло, тъй като през нея ще се провеждат състезания, чрез които се разпределят квотите за Летните олимпийски игри в Лос Анджелис.

"Да поздравя и златните медалисти от Големия шлем Ивайло Иванов и Боян Йотов, и да ви пожелая и на вас успешна 2027 година, защото знаем, че тя е изключително важна за българския спорт, тъй като предстоят основни състезания, в които ще бъдат раздадени квоти за Олимпийските игри в Лос Анджелис", каза още тя.

Весела Лечева добави, че тазгодишните награди на БОК ще бъдат връчени на официално тържество на 27 декември, а на тях ще бъдат отбелязани успехите на всички медалисти и ръководства, включително и на БФДжудо.