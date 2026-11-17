Ценни исторически находки, спасени от служителите на МВР, археологически открития и лични дарения представя изложба в музея „Възраждане и Учредително събрание“ във Велико Търново.

Под надслов „Свидетелства за историята: дарени, придобити, спасени“ експозицията събира културни ценности, постъпили във фондовете на музея през последната година.

Сред най-ценните експонати е златна монета на император Зенон, която е и емблема на изложбата:

Весела Мартинова, куратор на изложбата:"Тя е предоставена от Районното управление на МВР в град Свищов, по някакво водено дело. Нейната история не мога да ви кажа точно каква е, защото това са дела, в които аз не съм навязала в дълбочина. Интересното при нея е, че тя е от втората половина на 5-ти век. Златна монета, все пак златоф по-рядко постъпва по този начин. И затова сме я избрали и естетическия вид също, като емблема на нашата изложба. Мога да ви обърна внимание на този пръстен за стрелба с лък. Той също е пристигнал от Районното управление на МВР в град Павликени. Интересно е, че той се поставя на пръст и с него се улавя тетивата на лъка."

Сред предметите, които могат да се видят в изложбата, са глинени фигурки и лампички от Никополис ад Иструм, игла от кост с позлатен връх, както и фрагмент от мраморен капител с женско изображение.

Само през 2026 година във великотърновския музей са приети около 250 дарения, от които място в изложбата са намерили 150.

"Нашите специалисти, когато им бъде предложено дарение, преценяват във връзка с това как това дарение кореспондира към нашия край. Дали е на исторически личности. Дали отразява важно събитие от национален характер. И така се преценява кои материали трябва да постъпят в Регионалния исторически музей."

В изложбата може да се видят и оръжия, подарявани на различни хора, на които се четат и посвещения.

Посетителите могат да разгледат всички дарени, открити и спасени предмети до края на месеца.

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