Два основни моста в Киев са били атакувани с руски балистични ракети, съобщи кметът на украинската столица Виталий Кличко.

В части от града няма ток и вода. Същевременно Украйна отново е атакувала Кримския мост. Москва съобщи, че е била подложена тази нощ на една от най-масираните въздушни атаки от началото на войната. По-рано президентът Володимир Зеленски предупреди, че Русия планира тази нощ и утре да нанесе нови мащабни удари. Същевременно, той съобщи за онлайн разговори с участието на украински, американски и европейски представители. Киев е в центъра на разговори на среща на министрите на отбраната от ЕС и на контактната група за отбрана на Украйна в щабквартирата на НАТО.