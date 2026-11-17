Представители на всички ключови европейски държави и институции са се присъединили към онлайн разговор с украински и американски официални лица.

Това съобщи във вечерното си видео обръщение украинският президент Володимир Зеленски. Всички участници в диалога са се съгласили да се срещнат в Берлин за преговори със страните от така наречената Коалиция на желаещите. Новите преговори се състояха по-малко от седмица, след като преговарящи от Съединените щати, Украйна и Русия се срещнаха в Абу Даби, за първи път от девет месеца за тристранни консултации. По-рано съветникът на Кремъл Юрий Ушаков заяви, че до този момент Русия не е давала съгласието си, европейски представители да участват в следващия кръг от преговорите за мир в Украйна. Това противоречи на изказването на американските пратеници Стив Уиткоф и Джаред Къшнър, след срещата им с руския президент Владимир Путин в Москва.