Във вторник преди обяд на места по поречието на Дунав и в по-голямата част от Горнотракийската низина ще е мъгливо. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад, който вечерта ще се ориентира от юг-югозапад. Облачността ще се разкъса и намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Минималните температури ще са между 4° и 11°, в София - около 5°, а максималните - между 13° и 18°, в София - около 13°.

По Черноморието облачността ще бъде значителна. Преди обяд на отделни места ще превалява дъжд, но валежите ще спрат. Облачността ще се разкъса до предимно слънчево. Ще духа умерен вятър от запад-северозапад, който до края на деня ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще бъдат 15° - 18°. Температурата на морската вода е 15°. Вълнението на морето ще бъде около 2 бала.

В планините облачността ще е разкъсана, преди обяд на отделни места ще превалява. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 9°, на 2000 метра - около 2°.

В сряда ще духа умерен, в Източна България и на север от планините и силен юг-югозападен вятър. Облачността ще продължи да се увеличава и вплътнява, в Горнотракийската низина ще е мъгливо. След обяд в Северозападна България вятърът ще се ориентира от северозапад и там ще започнат валежи от дъжд. Ще се задържи топло с минимални температури между 6° и 11°, а максималните ще бъдат между 15° и 20°. През нощта срещу четвъртък в Дунавската равнина вятърът ще се ориентира от запад-северозапад. Валежи ще има главно в Северна България и планините.

В четвъртък вятърът отново бързо ще придобие южна компонента. Повишението на температурите ще продължи. Облачността ще е променлива, на отделни места ще превали дъжд.

В петък вятърът ще се ориентира от северозапад, облачността ще е променлива, вероятността за валежи е малка.

В събота ще е ветровито с умерен, в Дунавската равнина и временно силен северозападен вятър. Облачността ще е променлива, но само на отделни места ще превали дъжд.