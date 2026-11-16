През следващите дни у нас ще се задържи сравнително топло за средата на месец ноември, с променлива облачност, в отделни места с мъгли и валежи от дъжд.

Валежи от дъжд ще има и тази нощ в много райони от страната, които до сутринта ще спрат. В сутрешните часове на места в низините ще бъде и мъгливо. Минималните температури бъдат между 4° и 11°, а максималните - между 13° и 18°, в София - около 13°. През деня облачността ще намалее, но вечерта отново ще се увеличи. Ще духа слаб, в Източна България до умерен вятър от запад-югозапад.

И по Черноморието преди обяд ще превалява дъжд. Вятърът ще е умерен от запад-северозапад. През деня ще бъде предимно слънчево с максимални температури от 15° до 18°.

Сутрешни превалявания ще има и в планините. Ще духа силен и бурен вятър от запад-югозапад.

Максималните температури в курортите ни ще бъдат от 3°- 4° градуса на Алеко и Малцовица, до 13° в Пампорово.

И към времето в Европа. В по-голямата част от континента ще бъде облачно, на места ветровито и с валежи.

Значителни валежи от дъжд ще има в Западна и Централна Европа, на Пиринеите и в Северна Италия. Сняг ще вали на места Северна Англия, в района около Алпите и в източните части от Скандинавския полуостров.

Над Балканите сутринта на много места ще има мъгли, които около обяд ще се разсеят. В повечето райони ще бъде слънчево, а в северозападните части ще превалява дъжд, който през нощта ще се усилва.

У нас в сряда, ще бъде ветровито с умерен, на места и силен южен вятър. Сутринта в низините ще има мъгла.

В следобедните часове в Северозападна България ще започнат валежи от дъжд. Ще се задържи сравнително топло за средата на ноемрви с максимални температури между 15° и 20°.

В четвъртък и петък затоплянето ще продължи, но ще бъде облачно в отделни райони със слаби валежи.

В събота ще бъде ветровито, отново на места с превалявания, а температурите постепенно ще се понижават.